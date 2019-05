Guardiola kinnitas, et Atletico staarmängija nendega ei liitu

Griezmann teatas üleeile, et kavatseb selle hooaja järel Atleticost lahkuda. Klubidel, kes on Prantsusmaa koondislasest huvitatud, tuleb maksta tema lepingus fikseeritud väljaostusumma, mis on 104 miljonit naela.

Griezmanni seostatakse kõige enam üleminekuga Barcelonasse, sest ta ise on samuti kinnitanud, et sooviks mängida koos Argentina staari Lionel Messiga.

Täna teatas Guardiola, et Barcelonal ei maksa City konkurentsi karta. "Inimesed Barcelonas, ärge muretsege, meie ei kavatse Griezmanni osta. Me ei saa seda endale lubada. Ärge muretsege, me ei ole temast seetõttu huvitatud," sõnas Guardiola ajakirjanikele, vahendab Sportsmole.

28-aastane Griezmann, kes tuli eelmisel suvel Prantsusmaa koondisega maailmameistriks, on löönud Atleticos 256 mänguga kokku 133 väravat.