Guardiola: kaks aastat tagasi edestasime Liverpooli 25 punktiga ja täna...

"Suured õnnitlused Liverpoolile selle hiilgava hooaja ja tiitli eest, mille nad võitsid," sõnas Guardiola BT Sport`ile pärast Manchester City eilset 1:2 kaotust Chelsea`le, mis kindlustas Liverpoolile tiitlivõidu.

"Pärast 30 aastat, kus nad polnud meistriks tulnud, oli Liverpool väga keskendunud igale matšile ja mängis igat kohtumist nagu see oleks viimane. Meie seda ei suutnud ega olnud nii järjepidevad nagu eelmisel hooajal," tunnistas Guardiola.

Hispaanlane lisas, et Liverpooli paari viimase aasta tõus on olnud märkimisväärne. "Kaks aastat tagasi edestasime Liverpooli 25 punktiga ja nad on meile kahe hooajaga järele jõudnud. Nad on meist hetkel enam kui 20 punktiga ees. Täiesti selge, et me peame hakkama seda vahet vähendama."

"Kuid ka meil pole nukrutsemiseks väga põhjust, me oleme teisel kohal ja seega väga paljudest klubidest eespool," lisas Guardiola.