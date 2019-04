Guardiola ajaloolisest saavutusest: keegi pole sellega hakkama saanud, miks peaks meie suutma seda?

Üks karikas on Cityl juba käes, kui veebruaris alistati Inglismaa liigakarika finaalis penaltitest Londoni Chelsea. Eile kindlustati 1:0 võiduga Brighton and Hove Albioni üle pääs FA karika finaali. Premier League'is hoitakse teist kohta, jäädes ühe mängu enam pidanud Liverpoolist maha kahe punktiga. Konkurentsis ollakse ka Meistrite Liigas, kus veerandfinaalis ootab neid ees Tottenham Hotspur.

"Keegi pole seda veel suutnud (võita neli karikat - toim), miks peaks meie sellega hakkama saama?" vahendas BBC Manchester City peatreeneri Pep Guardiola sõnu. "Tõde on see, et peaaegu võimatu on saavutada kõike."

"Kas usute, et suudame 60 kohtumist järjest teha suurepärase esituse? Ükski meeskond ei suuda seda," jätkas hispaanlane. "Sir Alex Ferguson võitis kolm tiitlit (Manchester Unitediga 1999. aastal - toim), kuid iga mäng polnud suurepärane."

Manchester City järgmine kohtumine on teisipäeval, kui ootab ees Meistrite Liiga veerandfinaali avamäng Tottenhamiga.