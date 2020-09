Granaadiga fännide taga ajamisest spiooniskandaalini ehk El Loco, kes tõstis kunagise suurklubi tagasi Premier League'i

Kui aastaid on saanud Premier League'i kõige värvikamaks ja ka vastuolulisemaks treeneriks pidada Jose Mourinhot, siis nüüd on Marcelo Bielsa näol kerkinud karismaatilisele portugallasele vägev konkurent. Nagu pika karjääri puhul tavaline, on ka argentiinlane näinud aastate jooksul palju tõuse ja langusi. Näiteks Rooma Lazio peatreenerina töötas ta ametlikult kõigest kaks päeva. Ta on saanud vastasvõistkonna luuramise eest 200 000 naela trahvi.

Samal ajal on Pep Guardiola nimetanud teda maailma parimaks treeneriks. Bielsa on mänginud märgilist rolli ka Mauricio Pochettino elus. Praegu Leeds Unitedi peatreenerina tegutsev Bielsa on kahe aastaga kinnitanud end igaveseks klubi ajaloos. Kes on see mees, kelle jalgpallimaailm on tituleerinud El Loco' ks ehk Hullumeelseks?