Gerrard kahetseb Liverpoolist lahkumist: saanuksin mängida Klopi käe all

Gerrard lahkus Liverpoolist 2015. aasta jaanuaris, liitudes USA klubi Los Angeles Galaxy`ga. Klopp tõusis Liverpooli juhendajaks sama aasta oktoobris, kui vallandati Brendan Rodgers, kes treenib hetkel edukalt Leicester Cityt.

"Ma tunnen siiani Brendanile (Rodgers) kaasa, sest teatud inimesed süüdistavad teda ilmselt siiani selles, et ma lahkusin," rääkis Gerrard Briti meediale.

"Tegelikult ta pakkus mulle uut lepingut, seega ta tahtis minu jäämist. Mina olin aga rohkem pettunud, mis mulle selle lepinguga pakuti. Järsku oli mul laual leping, kus oli sissetulek seotud mängude arvu, algkoosseisu pääsemiste ja löödud väravatega... Tegin otsuse, et ei sõlmi seda lepingut ja see on asi, mida ma täna kahetsen. Ma oleksin võinud saada Klopi käe all umbes 20 mängu," tunnistab Gerrard, et tahtnuks sakslase meeskonnas mängida.

Liverpooli legend usub, et 2016. aasta suvel oleks ta pidanud aga ikkagi Liverpoolist lahkuma: "Ta (Klopp) oleks mind ilmselt välja praakinud, sest mul polnud enam neid jalgu, mida on tema taktika järgi mängimiseks vaja."

Gerrard mängis Liverpoolis 17 hooaega ning sai kirja 504 liigamängu ja 120 väravat.