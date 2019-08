Gary Neville kritiseeris Solskjaeri: see oli piinlik!

Kui nädal tagasi 4:0 võidumängus Chelsea vastu realiseeris penalti Rashford, siis eile läks pärast mõningat segadust lööma Pogba, kuid Wolvesi puurivaht Rui Patrício suutis prantslase löögi tõrjuda ning mäng lõppes 1:1 viigiga.

"Miks seal oli kahe mängija vahel vaidlus, kumb peaks penaltit lööma? Mulle see ei meeldi," sõnas Neville Sky Sportsi otse-eetris.

"Sellist vaidlust ei tohiks kunagi olla. Pogba on eelmise hooaja algusest peale eksinud neljal penaltil. Mina arvan, et ta on oma võimaluse saanud. Rashford realiseeris eelmisel nädalal - löögu uuesti. Paraku polnud väljakul liidrit, kes otsustaks. Midagi on valesti. See on Manchester Unitedi meeskonna penalti, mitte mingi loterii! See oli piinlik," kurjustas Neville.

Sellega, et penalti lööja peaks otsustama peatreener Ole Gunnar Solskjaer, nõustus ka eksründaja Chris Sutton. "See on juhendaja ülesanne. Seda ei saa jätta mängijate otsustada. Mulle meeldib Ole, kuid antud hetkel näitas see tema kehva juhtimist," arvas Sutton BBC Radio 5 Live`is.