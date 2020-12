Gareth Bale'i mured jätkuvad: waleslane on taas vigastuspausil

Tottenham alistas liigakarika veerandfinaalis 3:1 Stoke City. 31-aastane Bale viis koduklubi juhtima, kuid avapoolaja järel vahetati ta sääremarjavigastuse tõttu pingile.

Bale jäi juba eemale pühapäeval toimunud Premier League'i mängust Wolverhamptoni vastu. Mourinho avaldas, et Bale ei saa kaasa teha ka kolmapäevases kohtumises Fulhami vastu. "Ma ei ütleks, et tegu on tõsise vigastusega, aga mõned nädalad läheb ilmselt aega," rääkis portugallane mängueelsel pressikonverentsil.

Madridi Realist laenulepingu alusel Tottenhami siirdunud Bale on käimasoleval hooajal varemgi olnud tervisehädadega kimpus. Ta on tänavu saanud kõikide sarjade peale kirja vaid 11 kohtumist. Selle ajaga on ta löönud kolm väravat. Premier League'is on Bale'i saldoks neli kohtumist ja üks tabamus.