Gareth Bale Madridi saagast: ma ei kahetse mitte midagi

2013. aastal just Tottenhamist Reali siirdunud waleslane võitis seal kaks Hispaania meistritiitlit, neli Meistrite Liiga karikat ning lõi meeskonna eest 105 väravat. Mäletatavasti kujunesid viimased aastad Zinedine Zidane käe all 31-aastase waleslase jaoks aga keeruliselt, näiteks lõppenud hooajal pääses ta mängu vaid 20-s kohtumises ning lõi kokku kolm väravat. Viimaste mängude ajal paistis ta rohkem silma oma käitumisega tribüünil, saades Hispaanias kohati palju kriitikat.

"Mul ei ole mitte ühtegi kahetsust," rääkis Bale Sky Sportsile antud intervjuus. "Mina lihtsalt proovin jalgpalli mängida. Kõik muu, mida räägitakse, on minu kontrolli alt väljas."

"See on juba teiste asi, mida nad räägivad. Mina ja mu pere teavad, kes ma olen ning see on kõik, mille pärast ma ka muretsen," jätkas waleslane. "Loomulikult pidin teises riigis ja kultuuris inimesena küpseks saama, jalgpallurist rääkimata. Mul on olnud keerulisi aegu, inimesed on mind staadionil välja vilistanud. Olen õppinud sellega tegelema ja mitte asju liiga tõsiselt võtma."

Bale liitus Tottenhamiga ühe hooaja pikkuse laenulepingu alusel.