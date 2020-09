France Football: Liverpool toob ründeliini veel ühe jalgpalluri juurde

22-aastane Senegali koondise ääreründaja läheb Liverpoolile maksma umbes 36 miljonit naela, teatab France Football.

Suvel esiliigasse langenud Watford maksis eelmisel aastal prantslaste Rennesile Sarri ülemineku eest 25 miljonit naela.

Sarr lõi mullu Premier League`is 28 mänguga kokku 5 väravat - neist kaks 3:0 võidumängus Liverpooli vastu - ning andis kaks resultatiivset söötu.

Noor senegallane on Liverpooli selle suve neljas ost - varem on hangitud kaitsja Konstantinos Tsimikas, poolkaitsja Thiago Alcantara ja ründaja Diogo Jota. Inglismaa meistri kogukulutused uutele meestele on ligi 110 miljonit naela.

185 cm pikkune Sarr saab Liverpoolis kokku oma koondisekaaslase Sadio Manega.