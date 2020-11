FOTOD | Teadvuse kaotanud Wolverhamptoni staar sai haiglas pildi ette

Arsenali keskkaitsja Luiz sai tiimi meedikutelt peasideme ning jäi kuni poolajapausini väljakule, mehhiklane Jimenez viidi pärast kümneminutilist seisakut väljakult minema hapnikumaskis ja kanderaamil.

"Jalgpall peab end kokku võtma ja üles ärkama. Asja peab tõsiselt võtma. Ja mitte järgmisel kuul, vaid nüüd, kohe! See on juba liiga kaua kestnud. Jalgpalli [peapõrutuse] protokollid ei ole aktsepteeritavad," põrutas BBC saates "Match of the Day" endine Inglismaa koondise ründaja Alan Shearer.

Shearer seadis kahtluse alla Arsenali tegevuste õigsuse Luizi väljakule tagasi lubades: "Kui Luiz läbis kõik protokollid, nagu Arsenal ütles, siis kuidas said nad ta tagasi lubada sellise haavaga, mis mööda ta nägu alla nirises? Me räägime siin mängijate heaolust. Jalgpalli protokollid lubavad edasi mängida kellelgi, kellel on veritsev peaside ning kes ikkagi 20 minutit hiljem välja tuleb, sest ta ei saa palli peaga lüüa."

Wolverhamptoni peatreener Nuno Espirito Santo avaldas peale mängu, et Jimenez on teadvusel tagasi ning talle tehakse haiglas erinevaid uuringuid. "Ta räägib ja on teadvusel. Peame teda korralikult hindama. Ta on heades kätes," rääkis ta.

"See oli halb moment. Mis meie reaktsioon oli? Paanika, paanika, paanika. Tiimikaaslaste nägudelt võis näha, et see oli tõsine olukord. See oli jube ja kohutav," lisas Wolverhamptoni juhendaja.

2012. aastal Mehhiko koondisega Londoni olümpiavõitjaks tulnud ning mullu CONCACAF-i Gold Cupi võitjaks kroonitud Jimenez on Mehhiko koondist esindanud 86 mängus ja löönud 27 väravat. Eelmisel hooajal, kui Wolverhampton saavutas Premier League'is seitsmenda koha, sahistas ta võrku 17 korral. Tänavu on ta löönud neli väravat. Oktoobris sõlmis ta klubiga uue nelja-aastase lepingu.

Wolverhampton võitis eilse mängu Arsenali vastu võõrsil 2:1. Kõik kolm väravat löödi esimesel poolajal, võiduvärava sepistas 42. minutil Daniel Podence. 27. minutil viis Wolverhamptoni juhtima Pedro Neto, 30. minutil viigistas Arsenali kaitsja Gabriel.

