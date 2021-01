FOTOD JA VIDEO | Liverpooli eksründaja Fernando Torres on teinud läbi uskumatu muutumise

36-aastane Torres on veetnud kindlasti pikki tunde jõusaalis, sest senisest saledast hispaanlasest on saanud kulturisti mõõtu mees. Seejuures pole jõusaalid Torrese jaoks üldse võõras teema, sest juba 2013. aastal avas ta Madridis mitu "Nine Fitnessi" nimelist spordisaali.

Liverpooli fännid on sotsiaalmeedias avaldatud Torrese piltide peale juba nalja visanud. Üks poolehoidja kirjutas, et hispaanlase praegune füüsiline vorm oleks Manchester Unitedi endise keskkaitsja Nemanja Vidici jaoks osutunud tõeliseks "õudusunenäoks".

Fernando Torres Foto: kaader Facebooki videost

Torres pidas aastatel 2007–2011 Liverpoole eest 142 mängu ja lõi 81 väravat. Üldse lõi Hispaania koondise ründeäss karjääri jooksul erinevates klubides 767 mänguga kokku 262 väravat. Hispaania koondises sahistas ta 110 mängu jooksul võrku 38 korda.





Fernando Torres Liverpooli päevil Foto: PA Wire/Press Association Images/Scanpix