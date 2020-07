FOTO | Scholes astus de Gea kaitseks välja: temata poleks United saanud viimasel kuuel aastal esikümnessegi

29-aastase väravavahi äpradused kaotatud kohtumises Chelsea vastu on tekitanud paljudel küsimusi mehe kvaliteedi osas. Unitedi pingilt on ju võtta kvaliteetseid asendusi Sergio Romero ja Dean Hendersoni näol. Usutakse, et just tugev sisekonkurents peaks hispaanlase rohkem pingutama panema.

Manchester Unitedi elav legend Paul Scholes usub aga, et toetajad on juba unustanud, kui tähtis de Gea on klubile viimastel aastatel olnud. Inglane väidab lausa, et Hispaania väravavaht on olnud klubi viimase aja stabiilseim mängumees.

Endine keskväljamees usub, et de Gea naaseb peagi oma tippvormi. “Jah, tal on hetkel käsil halb aeg, kuid temata poleks United saanud viimasel kuuel aastal esikümnessegi. Ta tuleb veel tagasi!” kirjutas Scholes oma sotsiaalmeedias.

Hooaja alguses sõlmis väravavaht klubiga uue pikaajalise lepingu aastani 2023, võimalusega soovi korral pikendada kontrakti aasta võrra.

De Gea liitus Inglismaa “Punaste kuraditega” Madridi Atleticost aastal 2011. Selle ajaga on ta Unitedi eest mänginud 400 kohtumises.

Paul Scholes on De gea in his Instagram 🤝❤❤ pic.twitter.com/d9sswtPNN5 — tanup (@tanupUTD) July 21, 2020