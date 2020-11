FIFA maksab koondises raskelt vigastada saanud kaitsja eest Liverpoolile üle 2 miljoni euro

Liverpooli kaitsja sai raske põlvevigastuse Inglismaa koondise viimasel treeningul enne neljapäevast maavõistlust Iirimaaga. Kardetavasti on 23-aastase mängumehe hooaeg läbi, mis on juba varem Virgil van Dijkist ilma jäänud Liverpoolile järjekordne tõsine hoop.

Daily Mail kirjutab, et FIFA on lubanud katta Gomezi palga, mis peaks olema umbes 80 000 naelsterlingit (89 190 eurot) nädalas. Inglismaa mängijad on kindlustatud läbi FIFA klubide kaitse programmile. Tegemist on kaitsega, mis on tagatud kõikidele koondislastele, kes saavad vigastada punktimängudes, sõprusmängudes või rahvusmeeskonna treeningutel. FIFA katab Gomezi palga, kuni ta suudab jälle Liverpooli põhimeeskonnaga trenni teha.

Maksimaalselt kompenseeritakse selle skeemi alusel vigastatud mängija palk 365 päevaks, suurima võimaliku päevamääraga 18 430 naela (20 547 eurot), kirjutab ajaleht.

Liverpool pole küll öelnud, et Gomez sel hooajal enam platsile ei tule, kuid sarnase vigastusega oli näiteks kümme kuud väljas 2015. aastal Glasgow Celticu väravavaht Fraser Foster. Seega spekuleeritakse, et Gomezil võib minna vähemalt seitse kuud, enne kui ta saab üldse hakata mõtlema treeningutele naasmisest.

FIFA kindlustusprogramm ei kata vigastuse esimest 28 päeva, kuid toob Daily Mail'i hinnangul Liverpoolile siiski ligi 2 miljoni naela suuruse kompensatsiooni.