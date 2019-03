FIFA jättis rahuldamata Chelsea taotluse külmutada ostukeeld

Chelseat karistati, sest nad rikkusid reegleid, mis puudutasid alaealiste mängijate üleminekuid ühest klubist teise. FIFA teatel rikkus Chelsea klubi reegleid 29 erineval juhul. Keeld kehtib kaks üleminekuakent ehk kuni 2020. aastani.

Chelsea ise eitab kõiki süüdistusi ning on apelleerinud FIFA otsuse. Jalgpalliklubi pressiteates seisis, et Chelsea on hämmastunud FIFA otsusest, sest igal varasemal juhul on uurimise ajaks ostukeeld siiski ära võetud.

Lisaks keelule peab klubi maksma trahvi 460 000 naela ulatuses, Inglismaa jalgpalliliidu trahv on 390 000 naela.

Chelsea võib keelu ajal mängijaid maha müüa. Ostukeeld ei kehti Chelsea naiste ega saalijalgpalli võistkondadele.