FC Liverpooli treener asub juhendama kolmanda liiga klubi

Critchley asendas tänavu ühes Inglismaa liigakarika mängus peatreener Jürgen Kloppi, kui viimane oli esindusmeeskonnaga FIFA klubide MMil. Toona pidi Critchley juhendatav väga noor Liverpooli meeskond võtma vastu 0:5 kaotuse Aston Villalt.

Lisaks juhendas Critchley tänavu korra Liverpooli ka FA Cupil, kui alistati neljanda ringi kordusmängus Shrewsbury 1:0.

41-aastane Critchley on Liverpooli U23 meeskonda treeninud alates 2017. aastast, enne seda juhendas ta neli hooaega Liverpooli U18 koondist.

"Mul on suur au asuda juhendama Blackpooli. See usaldus, mida minu vastu on üles näidatud, tekitab minus väga erilise tunde," teatas Critchley Blackpooli klubi koduleheküljel.

Blackpool on hetkel League One`is 24 klubi konkurentsis 13. kohal. Senise peatreeneri Simon Graysoni vallandas meeskond 12. veebruaril.