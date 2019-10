FC Liverpool võitis kohtuvaidluse oma suurtoetaja vastu

New Balance kaebas Liverpooli kohtusse, väites, et jalgpalliklubi ei austa nende vahel sõlmitud lepingut. Kontrahtist lähtuvalt on New Balance`il õigus oma lepingut Liverpooliga pikendada, kui nad teevad konkurendiga samaväärse pakkumise, kirjutab ajaleht Mirror.

Liverpool tõestas aga kohtus ära, et New Balance ei suuda Nike`iga konkureerida, sest ei ole võimeline pakkuma samaväärset turundus- ja müügiplaani ning globaalset võrgustikku Liverpooli toodete ülemaailmseks müügiks.

Nike on pakkunud Liverpoolile viie aasta pikkust lepingut, mis tooks klubile nende toodangu kasutamise eest igal aastal garanteeritult sisse 30 miljonit naelsterlingit. Sellele lisandub 20%-line tasu iga müüdud Liverpooli toote pealt. Hetkel maksab New Balanche, kelle kontraht Liverpooliga lõppeb järgmisel suvel, 40 miljonit naela aastas.

"LFC on kohtunike otsusega rahul, mis puudutab meie vaidlust New Balance`iga. Jätkame New Balance`iga sel hooajal ning valmistame järgmiseks aastaks ette juba uut riietust koostöös meie uue spordirõivaste sponsoriga," seisab Liverpooli pressiteates.