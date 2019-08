FC Liverpool on sõlmimas Premier League`i rekordilist lepingut

Liverpooli viieaastane särgileping New Balance`iga saab läbi tänavuse hooajaga. Ajalehe The Suni andmetel toob see kontraht neile aastas sisse 45 miljonit naela, samas kui Manchester United teenib Adidaselt Premier League`i klubide rekordit tähistavad 75 miljonit.

Väidetavalt on Liverpool pidanud viimastel kuudel läbirääkimisi ka Puma ja Adidasega, kuid Nike olevat selge favoriit.

Liverpool on tõusnud viimastel aastatel suurte sporditarvete tootjate jaoks üheks ihaldusväärsemaks koostööpartneriks, sest meeskond on Euroopas väga edukas - kevadel tuldi Meistrite liiga võitjaks -, Premier League`is ollakse favoriitide hulgas ning lisaks on klubil ülemaailmselt väga suur fännibaas.

Maailma kalleim särgileping on hetkel Hispaania meistril FC Barcelonal, kes teenib Nike`ilt ühe hooaja eest koguni 100 miljonit naela. Madridi Reali kontraht Adidasega on väärt 98 miljonit. Itaalia klubidest kasseerib enim Torino Juventus, kes saab Adidaselt 46 miljonit, Saksamaal on kopsakaima lepinguga Müncheni Bayern, kellele maksab Adidas 42 miljonit.