Fänniga tribüünile arveid klaarima läinud Tottenhami staarile esitati ametlik süüdistus

"Eric Dierile on esitatud süüdistus ebasobivas käitumises. On väidetud, et Tottenhami poolkaitsja teod pärast FA Cupi mängu Norwich City vastu olid ebasobivad ja/või ähvardavad," ütles FA pressiteates, lisades, et Inglismaa koondislasel on aega süüdistusele vastata 8. maini.

Dier tormas pärast kohtumist, mille Spurs kaotas penaltiseerias, tribüünile, kus turvamehed teda tagasi pidid hoidma. Ta üritas kallale tungida fännile, kellel oli kuuldavasti mängu ajal tüli tema vennaga.

Peale mängu kritiseeris Dieri teiste seas ka Tottenhami peatreener Jose Mourinho, kes ütles: "Ma ei arva, et see mängu juurde kuuluks. Ma arvan, et Eric Dier tegi midagi, mida meie professionaalidena ei saa endale lubada, aga kui keegi solvab sind ja sinu pereliikmeid, eriti su nooremat venda..."

"See isik solvas Ericut, tema noorem vend polnud olukorraga rahul ja Eric polnud rahul. Kuid me ei tohi professionaalidena niimoodi teha," lisas Mourinho. "Ma ei oska öelda, kas ta saab karistada. Ainus, mis ma võin öelda, on see, et kui see juhtub, ei juhtu see minu tahtel."