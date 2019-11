Fännidega riidu läinud Xhakalt võeti kaptenipael ja jäeti Euroopa liiga koosseisust välja

Emery kinnitas teisipäeva õhtul, et Šveitsi koondislane ei kuulu kolmapäeval ka Euroopa liigas mängus Vitoria Guimaraesiga koosseisu.

"Rääkisin temaga täna hommikul ja otsustasin, et ta ei ole meie seltskonnas ainus kapten ning ütlesin talle seda. Ta aktsepteeris mu otsust," lausus Emery pressikonverentsil.

"Meil on veel Pierre-Emerick Aubameyang, Hector Bellerin, Alexandre Lacazette ja Mesut Özil - nemad on meie neli kaptenit. Aubameyang on järjekorras esimene."

Aubameyang kandis kaptenipaela ka laupäevases 1:1 viigimängus Wolverhamptoni vastu, millest Xhaka samuti eemale jäi.

27-aastane Xhaka vilistati 27. oktoobri mängus Crystal Palace'i vastu fännide poolt välja. Välja vahetatud ja riietusruumi siirdunud Xhaka pani selle peale käed kõrvadele, mis fänne veelgi rohkem ärritas. Hiljem põhjendas ta oma tegu sellega, et Arsenali fännid on talle juba nädalaid ja kuid ähvarduskirju kirjutanud.

"Inimesed on öelnud asju nagu "Me murrame su jalad", "Tapame su naise" ja "Loodan, et su tütar saab vähi"," kirjutas Xhaka Instagrami postituses. "See küttis mind üles ning viis keemispunktini, kui ma tundsin, et mind staadionil tõrjutakse."

Xhaka nimetati Arsenali kapteniks septembris. Peatreener Emery viis kapteni valimiseks mängijate seas läbi hääletuse.