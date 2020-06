Everton üritab lõpetada 10-aastase needuse Liverpooli derbis

Tottenham Hotspur ja Manchester United sihivad kohta esinelikus, mis annab järgmisel hooajal õiguse mängida UEFA Meistrite liigas.

Ka viienda koha omanik võib samuti turniirile pääseda, sest teatavasti diskvalifitseeris UEFA Manchester City kaheks aastaks. Nende saatuse otsustab nüüd spordiarbitraaži kohus.

Enne karantiini mängis Manchester United palju sisukamalt kui Tottenham. Manchesteri klubi ei kaotanud 5 mängu järjest – 3 võitu, 2 viiki. Ole Gunnar Solskjaeri mängijad on hetkel viiendal kohal. 29 vooruga kogusid nad 45 punkti.

Samal ajal on Tottenham sel hooajal olnud ebaedukas - 29 matšiga on nad saanud 41 punkti ja on alles 8. kohal. Vahetult enne pausi hankisid Tottenhami jalgpallurid kolme mängu jooksul vaid ühe punkti.

Kohtumise teeb veel põnevamaks asjaolu, et Tottenhami peatreener Jose Mourinho on varem juhendanud ka Manchester Unitedit.

Esimeses voorus olid koduväljakul mänginud Unitedi mehed 2:1 tugevamad. Kõrgliigas on Londoni klubi “punaseid kuradeid” võitnud ainult 9 korral, kaotust on tulnud vastu võtta 24 korral ja 22 kohtumist lõppes viigiga.

Everton pole suutnud Liverpooli klubi Liverpooli derbis alistada peaaegu 10 aastat. Viimane kord, kui Everton oma igipõliseid rivaale võitis, oli kaua aega tagasi – oktoober 2010 (2:0).

Pärast seda on nad kohtunud 21 korral (18 korda kõrgliigas ja 3 korda FA Cupil). Nende hulgas oli 11 Liverpooli võitu ja 10 viiki. Liverpool triumfeeris 5:2 ka selle hooaja esimeses raundis.

Jürgen Klopi mängijad on sel hooajal tiitli peaaegu kindlustanud. Nad on 29 matšiga kogunud 82 punkti ja on teisel kohal olevast Manchester Cityst ees 22 punktiga. Everton on 29 vooru järel 37 punktiga 12. kohal.

Sel nädalal ja esmaspäeval kannavad TV3 Sport kanalid ja go3.tv platvorm üle 10 Inglise kõrgliiga kohtumist.

Ülekannete ajakava:

19. juuni

21:50 Norwich City - Southampton (TV3 Sport 2)

22:05 Tottenham Hotspur – Manchester United

20. juuni

14:20 Watford - Leicester City

16:50 Brighton - Arsenal

19:20 West Ham - Wolverhampton

21:35 Bournemouth - Crystal Palace