Everton ostis Juventuselt 19-aastase Itaalia koondise ründaja

Itaalia koondise ründaja liitus Juventusega 10-aastaselt ja lõi nende põhimeeskonna särgis 21 mänguga 8 väravat. Kolmes A-koondise mängus on ta võrku sahistanud kahel korral.

Mehe üleminekusummat ametlikult ei avalikustatud, kuid kuulduste kohaselt võib see erinevate klauslite rakendumisel kasvada kuni 39 miljoni euroni.

"Mul on väga suur au kanda Evertoni särk. Annan endast selle tiimi heaks parima," ütles Kean. "Mind veendis seda lepingut sõlmima tõsiasi, et Everton vaatab tulevikku nagu ka mina. Tean, et klubil on suured ambitsioonid ning ma kavatsen kõvasti tööd teha, et aidata neil soovitu saavutada. Olen harjunud võitma ning tahan selle võitjamentaliteedi ka meeskonda tuua."

Everton on sel suvel soetanud juba viis mängijat. Reedel sõlmiti viieaastane leping Mainzi poolkaitsja Jean-Philippe Gbaminiga (Elevandiluurannik), kelle eest maksti 27 miljonit eurot.

Eelmisel hooajal Barcelonast laenul olnud portugallasest poolkaitsja Andre Gomes osteti Hispaania klubist päriseks 24 miljoni euro eest. Inglismaa koondislane Fabian Delph osteti Manchester Cityst 11 miljoni euroga ning Huddersfield Townist tuli tasuta üle taanlasest väravavaht Jonas Lössl.

Evertoni üleminekute rekord kuulub Islandi poolkaitsjale Gylfi Sigurdssonile, kelle eest 2017. aastal maksti Swanseale 49 miljonit eurot.

Everton müüs suvel 32 miljoni euroga Pariisi Saint-Germainile poolkaitsja Idrissa Gueye ja RB Leipzigile 17 miljoniga Ademola Lookmani.