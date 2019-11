Everton, Arsenal või keegi kolmas ehk kes Premier League’is vallandab järgmisena peatreeneri?

Unai Emery võimalikeks asendajateks peetakse Wolverhamptoni peatreenerit Nuno Espirito Santot, City abitreenerit Mikel Artetat, Torino Juventuse endist lootsi Massimiliano Allegrit ja Arsenali legendi Freddie Ljungbergi, kes töötab praegu klubi juures abitreenerina.

West Ham United

Marco Silva ja Unai Emery järel spekuleeritakse enim West Hami pealiku Manuel Pellegrini saatuse üle. Kogenud tšiillane on Londoni meeskonda juhendamas teist hooaega.

Mullune hooaeg algas küll Pellegrini hoolealuste jaoks kehvasti, aga tänu tugevale lõpule lõpetati hooaeg korralikul 10. kohal. Tänavune hooaeg on aga möödunud vastupidises rütmis. Kui esimese seitsme mänguga oli kirjas kolm võitu ja vaid üks kaotus, siis järgmised kohtumised nii hästi enam läinud pole.

West Hamil on käsil seitsmemänguline võiduta seeria, millest kaotatud on koguni viis matši. Viimati jäädi kodus 2:3 alla Tottenham Hotspurile, kelle eest tegi peatreeneridebüüdi Jose Mourinho. Kehv seeria tähendab, et Londoni klubi on praegu esimesena väljalangemistsoonist väljas, kuid vahed tagumiste tiimidega on väikesed.

Pellegrini õnnetuseks midagi kerget aasta lõpus ees ootamas pole, kui praegusest esikaheksast viis meeskonda tulevad vastu järgmise seitsme kohtumise jooksul. Keeruline graafik hakkab pihta kohtumistega Chelsea, Wolverhamptoni ja Arsenali vastu.

66-aastase Pellegrini potentsiaalse lahkumise korral peetakse tema võimalikeks asendajateks eelkõige endist Newcastle Unitedi lootsi Rafael Benitezi ja Bournemouthi peatreenerit Eddie Howe'd.

Southampton

Southamptoni meeskonna eesotsas on oma esimest täispikka hooaega juhendajana alustanud "Austria Jürgen Kloppiks" tituleeritud Ralph Hasenhüttl. 52-aastane austerlane võttis meeskonna üle mulluse hooaja keskel, kui Southampton asus kõrgliigas viimasel kohal. Austerlase käe all jäädi napilt meistrisarja püsima, kui hooaeg lõpetati 16. positsioonil.

Tänavusel hooajal on aga meeskond taas heitlemas Premier League'i püsimajäämise nimel. Ehkki möödunud nädalal saadi võõrsil Arsenali vastu kätte viik, on tulemused olnud kehvad. Esimese 13 vooruga on kirjas vaid kaks võitu, millest viimane tuli septembri keskpaigas. Rekordiline kaotus saadi oktoobri lõpus, kui koduväljakul lasti Leicester Cityl lüüa koguni üheksa vastuseta väravat.