ESPN: Manchester United võib saada uue esiväravavahi

Oblak sõlmis küll aprillis klubiga uue lepingu, mis kestab aastani 2023, kuid möödunud nädalal hoiatas sloveen, et ta soovib Atleticos jätkata vaid siis, kui klubi näitab piisavalt ambitsioone üles. Nimelt on Atleticost lahkumas kaitsjad Diego Godin, Juanfran, Filipe Luis ja Lucas Hernandez. Samuti on oma lahkumissoovist teada andnud ründetäht Antoine Griezmann. Oblak pole veendunud, et klubi suudab piisavalt kvaliteetsete mängijatega lahkunuid asendada.

Seetõttu kaalubki 26-aastane Oblak ESPN-i andmetel liitumist oma lapsepõlve lemmikklubi Manchester Unitediga. Lisaks meeldivat sloveenile väga Premier League.

Küsimärgi all on ka Unitedi praeguse esiväravavahi David de Gea tulevik. Hispaanlase vastu tunneb huvi Prantsusmaa hiid Pariisi Saint-Germain, kes hiljuti lõpetas koostöö Gianluigi Buffoniga. Juhul, kui de Gea on siirdumas PSG-sse, oleks United nõus maksma 120 miljonit eurot Oblaki eest.

2014. aastal Atleticoga liitunud Oblak on Hispaania kõrgliigas võitnud koguni neljal hooajal Zamora karika, mis antakse puurilukule, kes hooaja jooksul kõige vähem väravaid sisse lasknud. Ta on aidanud klubi Euroopa liiga, UEFA superkarika ja Hispaania superkarika tiitlini.