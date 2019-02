Esmane uurimine: jalgpallitähte vedanud lennuk murdus kolmeks, piloot tegi mitmeid vigu

Madis Kalvet reporter RUS

Emiliano Sala Walesi viima pidanud lennukist ei jäänud just palju järele. Foto: AAIB, AP/Scanpix

Lennuõnnetuste uurimisega tegelev asutus AAIB avaldas vaheraporti õnnetusest, mille tagajärjel hukkusid Cardiff City jalgpallur Emiliano Sala ning piloot David Ibbotson. Vee all tehtud piltidelt on näha, et väikelennuk murdus õnnetuse tagajärjel kolmeks.