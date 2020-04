Eriolukorra reeglitele vilistavad Arsenali "covidioodid" said klubilt peapesu

Arsenali klubi kinnitas The Sun'ile, et on neljale oma mängijale - David Luizile, Granit Xhakale, Nicolas Pepele ja Alexandre Lacazette'ile pidanud meelde tuletama koroonapandeemiast tingitud eriolukorra reegleid.

Sotsiaalmeedias levivad videod, kuidas Pepe mängib tosina sõbraga jalgpalli pargis ning Xhaka ja Luiz kõksivad omavahel Southgate'i linnaosas.

"Neil oli väga lõbus, nad ei hoolinud millestki. Miks neile kehtivad ühed ja teistele teised reeglid?" rääkis Xhakast ja Luizist koeraga mööda jalutanud kodanik.

Lacazette jäi pildile oma kodu ees autopesijaga lähidistantsilt rääkides. "Ma olin šokeeritud, kui neid teineteisele nii lähedal nägin. Kindlasti ei klassifitseeru selline tegevus hädavajaliku reisi alla. Miks Lacazette seda ise ei võinud teha?" küsis juhuslik möödasõitja.

"Tähan, et meie tähelepanu sellele juhtisite. Me räägime oma mängijatega," ütles Arsenali pressiesindaja The Sun'ile.

"Rääkisime Nicolasiga, kes jagab maja mitmete sugulastega, kes selles mängus osalesid. Tuletasime talle meelde, kui tähtis on, et kõik reegleid järgiksid," lisati hiljem.

Kõigest kaks päeva tagasi jäid eratrenni tegemisega linna peal vahele Tottenham Hotspuri mängijad Serge Aurier ja Moussa Sissoko. Mõned nädalad tagasi viis Tottenhami loots Jose Mourinho isiklikult Londoni pargis läbi treeningut kolmele mängijale.

