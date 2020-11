Endine Tottenhami treener kiitis Mourinhot: ta on teinud mängijatele ajupesu

Mourinho ja Co kaotasid küll hooaja avamängu, kuid see ongi jäänud seni ainsaks kaotuseks. 20 punktiga jagatakse Inglismaa meistriliiga tabelis esikohta FC Liverpooliga, aga parem väravatevahe annab eelise pealinnaklubile.

"Mourinho on teinud väga häid oste. Sergio Reguilon on mänginud vasakkaitsjana hästi, aga minu jaoks kõige parem ost on olnud Pierre-Emile Hojbjerg. Ta sobitub Mourinho stiiliga kokku," sõnas aastatel 2013-2014 klubi juhtinud Sherwood portaali Goal.com vahendusel.

"Jose on teinud mängijatele ajupesu ja pannud nad uskuma, et nad peavad töötama tiitlite võitmise nimel," jätkas inglane. "Vaadates, kui korralikult nad mängivad, siis Mourinho on põhimõtteliselt pannud ajupesuga neid iseendisse uskuma."

"Miks ei peakski teda uskuma? Jose on võitnud 20 suurt tiitlit karjääri jooksul," jätkas viimati 2015. aastal Aston Villa peatreenerina töötanud Sherwood. "Kui sa võidad matše, siis hakkadki uskuma, et see mees on antud kohale õige ja mõtledki, et miks me ei peaks liigat võitma."

Tottenhami jaoks jätkub hooaeg pühapäeval, kui külla sõidetakse linnarivaalile Chelseale.