Endine Chelsea jalgpalliklubi arst jääb inglaste plaani osas skeptiliseks: piisab ühest juhtumist, et kõik plahvataks

Jalgpalliportaali Goal.com teatel loodab Premier League lasta klubidel alustada ühistreeningutega 18. mail ning jätkata hooajaga 8. juunil, kuid kõik sõltub siiski koroonaviiruse levikust. Kindel on vaid see, et kui mängud toimuvad, siis pealtvaatajaid kohtumistele ei lubata.

Gibraltarilt pärit 46-aastase Carneiro sõnul peab Premier League'is sellisel juhul paranema nii kommunikatsioon kui tervisekontroll. "Piisab ainult ühest juhtumist, et kõik plahvataks," rääkis ta BBC-le. "See paneb paljud inimesed riski alla. Ohutus ja suhtlemine peab olema parem. Kui jalgpall jätkub, siis on testimine ülioluline ning täiendavaid treeninguid on samuti vaja."

Carneiro töötas Chelsea arstina aastatel 2009-2015. 2015. aasta sügisel lahkus ta klubi juurest pärast tüli tollase peatreeneri Jose Mourinhoga.

Inglismaa kõrgliiga seis enne hooaja peatumist:

Standings provided by SofaScore LiveScore





