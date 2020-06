Emotsionaalne Jürgen Klopp Liverpooli meistritiitlist: seda on rohkem, kui ma oleksin kunagi osanud unistada!

Liverpooli 30-aastane ootus lõppes eile õhtul, kui Manchester City jäi Chelsea`le alla 1:2 ja kaotas lootuse tiitli eest võidelda. Liverpool juhib seitse vooru enne hooaja lõppu City ees juba 23 punktiga.

"See on uskumatu. Palju rohkem, kui ma oleksin kunagi arvanud, et on võimalik. Tulla selle klubiga meistriks on absoluutselt võimas. Vägev saavutus minu mängijate poolt, mul on olnud puhas lust neid juhendada," kommenteeris väga emotsionaalne Klopp, vahendab BBC Sport.

Klopp tõusis Liverpooli peatreeneriks 2015. aasta oktoobris pärast Brendan Rodgersi vallandamist, kui Liverpool asus koduliigas alles 10. kohal. Eelmisel aastal juhtis ta Liverpooli ajaloo kuuenda Euroopa meistritiitlini ja lõpetas nüüd klubi 30 aastat kestnud ootuse. Viimati oli Liverpool Inglismaa meistriks tulnud 19990. aastal.

Liverpooli kapten Jordan Henderson sõnas Klopi kohta: "Ma tundsin kohe esimesel päeval, kui ta siit uksest sisse tuli, et ta muutis kõike. Me järgnesime talle ja uskusime temasse. See on olnud vapustav teekond! See kõik poleks võimalik ilma temata."

Vaatamata koroonaviirusest tingitud rahvamasside kogunemise keelule tuli eile hilisõhtul Anfieldi staadioni ette tiitlivõitu tähistama paartuhat Liverpooli fänni. Politseikonstaabel Rob Carden ütles, et üritus möödus "rahulikult" ja oli enamasti "heasüdamlik". Ta kiitis samas fännide "valdavat enamust", kes mõistsid, et praegu pole õige aeg tähistamiseks kokku tulla, ja otsustasid sündmust ohutult tähistada.