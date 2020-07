Elu parima mängu teinud Premier League'i ründaja jõudis haruldase saavutuseni

30-aastase Antonio tabamused sündisid 11., 45+1., 54. ja 74. minutil.

Enne tänast kohtumist oli Antonio löönud sel hooajal Premier League'is neli väravat, seega suutis ta ühe mänguga saldo kahekordistada.

Viimati tegi Premier League'is ühes mängus neli korda skoori Liverpooli staar Mohamed Salah, see juhtus 2018. aasta märtsis Watfordi vastu.

Premier League'i rekordit hoiab kuue väravaga Geoff Hurst, kes aitas 1968. aastal West Ham Unitedil 8:0 võita Sunderlandi.

Tänane võit oli West Hami jaoks äärmiselt oluline, sest tiimi ohustab kukkumine Inglismaa esiliigasse. 35 mänguga on West Ham kogunud 34 punkti, see annab neile tabelis 16. koha. Samade punktidega on 17. positsioonil täna 2:1 Newcastle Unitedit võitnud Watford.

Praeguse esiliigasse langevatel Bournemouth'il ja Aston Villal on vastavalt 28 ja 27 punkti, aga mõlemal on üks mäng varuks. 21 punktiga viimasel kohal olev Norwich langeb kindlasti astme võrra madalamale. Premier League'is peetakse 38 vooru.

Tabeliseis:

