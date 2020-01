Ebaõnnesõdur Pogba peab minema operatsioonile

"Oleme uuringuid teinud ja tegu pole millegi väga tõsisega, aga sellega peab tegelema. Talle soovitati operatsioonilauale minna nii kiiresti kui võimalik ja ilmselt teemegi selle võimalikult ruttu ära," vahendas Solskjäri sõnu BBC.

"See on meile suur löök, sest Paul ei saa mängida ja lisaks on Scott McTominay mitu kuud väljas. Loodame, et Paul on kuu pärast korras," lisas ta.

26-aastane Pogba on sel hooajal Manchester Unitedi eest kaasa teinud vaid kaheksas mängus.