Debütant Cavani oli Manchester Unitedi eest lähedal väravale, aga Chelsea'ga triigiti viiki

United tegi 11 pealelööki, millest raamidesse läks 3, Chelsea samad näitajad olid vastavalt 6 ja 1. Teisel poolajal olid Unitedi poolt head võimalused nii debütandil Edinson Cavanil (lõi 59. minutil posti) kui ka Marcus Rashfordil (tema 89. minuti löögi tõrjus Chelsea väravavaht Edouard Mendy).

Kummagi võistkonna hooaja algus pole Premier League'is olnud kõige säravam.

Chelsea on kuue mänguga kogunud üheksa punkti, tabelis annab see kuuenda koha. 15. positsioonil jätkaval Manchester Unitedil on viie mänguga koos seitse punkti.

Tabeliseis:

