David de Gea mantlipärija soovib laenulepingu alusel klubi vahetada

Alates 2011. aastast Unitedi hingekirja kuuluv Henderson mängis viimased kaks hooaega laenulepingu alusel Sheffield Unitedis, kus ta oli kindel põhiväravavaht. Tänavu suvel sõlmis Manchesteri klubi Hendersoni uue pikaajalise lepingu.

23-aastane mängumees on kõikide sarjade peale saanud kirja aga vaid kolm mängu. Kindlat esinumbri rolli on täitnud David de Gea.

Nii soovibki Henderson jaanuaris laenulepingu alusel klubi vahetada. The Sun kirjutab, et üheks põhjuseks on ka järgmisel aastal toimuv EM, kuhu Henderson loodab pääseda Inglismaa koondise esinumbrina, kuid selleks on vaja saada end tõestada.

Premier League'i klubidest on Hendersoni seostatud peamiselt Brightoni ja Leeds Unitediga. Nimekirjast on läbi käinud ka Inglismaa esiliigas palliv Bournemouth.

Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer rääkis suvel, et tulevikus nähakse Hendersonis uut klubi esinumbrit. "Dean on teinud aastate jooksul mõned väga head otsused ning ta on arenenud fantastiliselt," kiitis norralane Solskjaer noort väravavahti. "Vaatame praegu, kus ta võiks järgmisel hooajal mängida, kuid midagi pole veel otsustatud. Dean on oma esitustega tõestanud, et temast saab millalgi Inglismaa jalgpallikoondise ja Manchester Unitedi esiväravavaht."