Chelseast kinga saanud Lampard: olen pettunud, et mulle rohkem aega ei antud

Chelsea alustas hooaega edukalt, kuid on Premier League'is olnud viimasel ajal mõõnas ning langenud kehvade tulemuste tõttu tabelis üheksandaks. Samas jääb neljas koht vaid viie punkti kaugusele.

"Oli suur au juhendada Chelseat, mis on olnud suur osa minu elust juba pikalt. Esiteks tänan fänne imelise toetuse eest viimase 18 kuu jooksul. Loodan, et nad teavad, kui palju see tähendab mulle," kirjutas Lampard sotsiaalmeedias. "Kui selle koha vastu võtsin, sain aru, missugune väljakutse klubi jaoks keerulisel ajal mind ees ootab."

Mängijana 13 aastat Chelseas veetnud Lampard lisas, et on pettunud, et ei saanud pikemalt klubi juhtida. "Olen uhke meie saavutuste üle ja uhke selle üle, kuidas akadeemia mängijad tegid sammu edasi esindusmeeskonda ning ka nii edukalt esinesid. Nemad on selle klubi tulevik. Olen pettunud, et mulle ei antud rohkem aega juhtida klubi sel hooajal edasi ning tõsta järgmisele tasemele."

"Tänan Roman Abramovitši, juhatust, mängijaid, minu treeneritetiimi ning kõiki klubis kõva töö ja pühendumuse eest, seda eriti enneolematul ajal," lisas Lampard lõpetuseks. "Soovin klubile tulevikuks edu."

2019. aasta suvel Chelsea peatreeneriks asunud Lampard tüüris esimesel täispikal hooajal klubi Premier League'is neljandaks, millega kindlustati koht Meistrite Liigas. FA karikasarjas jõudis klubi finaali, kus jäädi alla linnarivaalile Arsenalile. Meistrite Liigas jõudis Chelsea kaheksandikfinaali, kuhu klubi on edenenud ka tänavusel hooajal.

Rahvusvahelise meedia teatel saab Lampardi mantlipärijaks endine Pariisi Saint-Germaini peatreener Thomas Tuchel.