Chelseale määratud mängijate ostmise keeld jäi jõusse

Ainus muutus, mille apellatsioonikomitee karistuses tegi, on see, et Chelsea`l on nüüd õigus osta kuni 16-aastaseid mängijaid Suurbritanniast. Jõusse jäeti ka 460 000 naelsterlingi suurune rahatrahv.

FIFA määras Chelsea`le karistuse, sest klubi rikkus korduvalt alla 18-aastaste välismaalaste ostmise reegleid.

Chelsea`l on õigus pöörduda veel ka Spordikohtusse (CAS).

Hetkeseisuga ei või Londoni klubi oma ridu täiendada (v.a 16-aastaseid mängijaid Suurbritanniast) ei tänavu suvel ega ka järgmise aasta jaanuarikuises üleminekuaknas.