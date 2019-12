Chelsea võitu varjutas järjekordne rassismijuhtum, väidetav süüdlane oli alles laupäeval Eestis

Kole vahejuhtum leidis aset 62. minutil, mil Son Heung-Min oli punase kaardi vääriliselt rindu löönud Chelsea sakslaset kaitsjat Antonio Rüdigeri, kes minuti hiljem näitas meeskonna kaptenile Cesar Azpilicuetale, et talle tehti tribüünilt ahvihäälitsusi. Kapten viis sõnumi edasi kohtuniku juurde. Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA juhiste järgi peab vilemees sellistel puhkudel teavitama juhtumist staadioni teadustajat, et valjuhääldi kaudu publikut noomida saaks.

"Oleme sellise käitumise pärast väga mures ja peame sellele lõpu tegema. See probleem ei puuduta mitte ainult jalgpalli, vaid üldse kogu elu ning me peame selle vastu ühiselt võitlema," vahendab Daily Mail Azpilicueta sõnu.

Sky Sportsi ekspertkommentaator Gary Neville süüdistas tele-eetris rassismijuhtumite sagenemises Briti poliitilisi liidreid Boris Johnsoni ja Jeremy Corbynit, kelle parteid ei taha rassismiprobleemi Inglismaal tunnistada.



Briti peaminister Boris Johnson laupäeval Tapal sõduritega lõunatamas. Foto: Andres Putting



"Kui see on aktsepteeritav riigi kõige kõrgemas asutuses, siis me ei räägi enam mikrotasandist, vaid tohututest mõõtmetest. Sa võid küll täna juhtunu ajada ühe indiviidi kaela, aga see on tegelikult palju suurem probleem, millega peab midagi ette võtma ja kiiresti!" rääkis Neville.

"Me peame lõpuks mängijaid sundima väljakult minema jalutama ja peo seisma panema, kuniks sellised asjad juhtuvad."

Neville'i sõnavõtt tuli ootamatult Sky Sportsi stuudio juhile David Jonesile, kes segas vahele: "Ma olen kohustatud ütlema, et see oli Gary Neville'i isiklik, mitte Sky Sportsi arvamus."