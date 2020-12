Chelsea võitis Londoni derbi ja tõusis esineliku kannule

Frank Lampardi juhendatava Chelsea viis 10. minutil juhtima hooaja teise värava löönud Brasiilia keskkaitsja Thiago Silva. Kohtumise viimasel veerandtunnil vormistas kodumeeskonna võidu Tammy Abraham, kes sahitas väravavõrku kahel korral.

Chelsea`l on nüüd 25 punkti, mis annab Tottenhami ees viienda koha. Everton ja Manchester United on neist vaid punkti kaugusel, liider Liverpool on kogunud kuus silma enam.

Standings provided by SofaScore LiveScore