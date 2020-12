Chelsea pööras kaotusseisu võiduks ja tõusis taas Premier League'i liidriks

Kohtumist läks Patrick Bamfordi neljanda minuti väravast juhtima Leeds United. 27. minutil suutis Chelsea ründaja Olivier Giroud viigistada.

Teisel poolajal läks Chelsea oma teed. 61. minutil oli täpne Kurt Zouma ja kolmandal üleminutil vormistas lõppskoori Christian Pulisic.

Chelsea on 11 mängiga kogunud 22 punkti. Täna on Chelsea'st võimalik mööduda nii Tottenhamil kui ka Liverpoolil, neil on 10 mänguga 21 punkti.

Tottenham kohtub täna 14. kohal paikneva Londoni Arsenaliga, Liverpooli vastaseks on 10. positsioonil olev Wolverhampton.

Tabeliseis:

