Chelsea peatreener Lampard keerulisest olukorrast: minu tulevik on minu kontrolli alt väljas

Kehva seeria tõttu on Briti meedias tõstatatud küsimärgid Chelsea peatreeneri Frank Lampardi tuleviku osas. "See ei ole minu otsus. Alati tuleb mõista, et mõned asjad on ennda kontrolli alt väljas," kommenteeris inglane enda tulevikku väljaandele Sky Sports. "Mina saan kontrollida edasi minemist, mängijate motiveerimist ja kõvasti töötamist."

Chelsea oli suvel üleminekuturul üks aktiivsemaid klubisid, kokku kulutati mängijate peale üle 220 miljoni naela. Teiste hulgas toodi võistkonda Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Kai Havertz ja Edouard Mendy.

Lampardi sõnul on klubil jätkuvalt pooleli üleminekuperiood. "Ootused klubi osas, olgu need valed või õiged, on alati kõrged. Tean, et oleme teistsuguses positsioonis. Kui vaadata meie praegust meeskonda, selle vanust ja koosseisu, siis tegu on uue meeskonnaga. Ma räägin pidevalt üleminekuperioodist, aga praeguste tulemuste puhul on arusaadav, et inimesed hakkavad küsimusi esitama," tõdes Lampard.

Viimasest kaheksast mängust koguni viis kaotanud Chelsea on langenud tabelis kaheksandaks. Kusjuures sellele eelnenud viiest kohtumisest oli Chelsea võitnud neli. "Olen mures," sõnas Lampard kiire vormilanguse kohta. "Isegi Fulhami võitu arvestades (Chelsea alistas möödunud nädalal Fulhami 1:0 - toim) peame olema suutelised paremaks. Viis kaotust kaheksa mänguga pole see, mida tahame. Läheb kõva iseloomu vaja, et sellest välja tulla."

Chelsea jaoks jätkub Premier League'i hooaeg 27. novembril, kui koduväljakul võõrustatakse Wolverhamptonit.

