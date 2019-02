Chelsea peatreener: Guardiolal vedas, et Manchester City talle aega andis

Guardiolal on käsil kolmas hooaeg City eesotsas. Kui esimesel aastal jäid tiitlid võitmata, siis möödunud hooaja võideti Premier League'i rekordilise punktisummaga.

"Guardiolal vedas väga. Iga meeskond, kes Guardiola palkab, teab, et ta vajab aega, et saaks mängijad enda stiili järgi mängima panna," vahendas Eurosport Maurizio Sarri sõnu. "Inglismaa meeskondadel pole lihtne mängida Guardiola stiili järgi, seega on normaalne, et tal võtab sisse elamine aega."

Hooaega hästi alustanud, kuid seejärel mitmeid kaotusi saanud Chelsea on langenud Premier League'is kuuendale kohale. "Kõige olulisem asi on tulemus. Oma ametis vajan kõige rohkem head tulemust. Ma ei oska öelda, kas minu töökoht on surve all," kommenteeris Sarri oma olukorda.

Pühapäeval selgub käimasoleva hooaja esimene tiitlivõitja Inglismaa jalgpallis, kui Inglismaa liigakarika finaalis lähevad vastamisi just Londoni Chelsea ja Manchester City.