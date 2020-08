Chelsea ostis Inglismaa koondislase

Tegemist on Chelsea selle suve kolmanda ostuga ning kulutatud on juba ligi 140 miljonit naela. Soetatud on ka 27-aastane äärepoolkaitsja Hakim Ziyech Amsterdami Ajaxist ja 24-aastane ründaja Timo Werner RB Leipzigist.

23-aastane Chilwell on Leicester City noorteakadeemia kasvandik, kes tegi esindusmeeskonnas debüüdi 2015. aastal.

Lõppenud hooaja viimased viis mängu pidi ta jalavigastuse tõttu vahele jätma. Inglismaa koondises on tema arvel 11 mängu.

Chilwelli üleminekusummat ei ole avalikustatud, kuid väidetavalt küündis see 50 miljoni naelani.