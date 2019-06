Chelsea nõustus Reali pakkumisega Hazardi eest

Väidetavalt kujuneb Hazardi üleminekusummaks umbes 130 miljonit naelsterlingit ehk 145 miljonit eurot, teatab rt.com.

28-aastane Hazard ütles juba pärast tänavust Euroopa liiga finaali - kus Chelsea alistas Arsenali 4:1 -, et plaanib sel suvel klubi vahetada. "Ma arvan, et see oli hüvastijätumäng," teatas Hazard toona Bakuus.

Chelsea juhtkond usub, et neil on jaanuaris Dortmundi Borussiast ostetud 20-aastase Christian Pulisici näol Hazardile juba mantlipärija olemas. Pulisic lõpetas tänavuse hooaja veel Borussias.