Chelsea määras peatreeneri korraldusi eiranud väravavahile karistuse

Arrizabalaga põhjustas laupäevases liigakarikafinaalis skandaali, kui ta keeldus lisaaja viimastel minutitel väljakult lahkumast, et tema asemele saaks tulla pisut parema penaltitõrjujana tuntud Willy Caballero. Kepa jäi väljakule ning Chelsea sai penaltiseerias Manchester Citylt lüüa.

Nii Arrizabalaga kui ka klubi peatreener Maurizio Sarri, kes noore puuriluku tegutsemisele raevukalt reageeris, tunnistasid klubi avalduses, et tegu oli arusaamatusega ning et mõlemad kahetsevad oma käitumist.

"Ta on vabandanud nii minu, tiimikaaslaste kui ka klubi ees. Minu jaoks on see asi lõppenud, nüüd on klubi otsus, kas teda karistada või mitte," sõnas Sarri.

Klubi juhtkond otsustas siiski meest trahvida - seda ühe nädalapalga ulatuses. Trahvisumma annetatakse Chelsea heategevusfondile.