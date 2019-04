Chelsea leidis Sarrile Premier League`ist mantlipärija?

Gracia on Chelsea juhtide huviorbiiti tõusnud, sest viis Watfordi FA karikasarja finaali ning võitleb Inglismaa meistriliigas eurosarja pääsu koha eest, kirjutab Daily Record.

Kui Watford peaks täna õhtul koduväljakul Arsenali alistama, tõuseks nad Premier League`is seitsmendaks. Viigi korral kerkiks nad Leicesteri ja Wolverhamptoni kõrvale 7. kohta jagama.

Eelmise aasta jaanuaris Watfordi peatreeneriks tõusnud Gracia on Chelsea juhtkonnale muljet avaldanud ka oma rahuliku ja skandaalidevaba käitumisviisiga. Lisaks kirjutab Daily Record, et Gracia kasuks räägib fakt, et ta on harjunud läbi ajama väikese eelarvega ning olemasolevate mängijatega ega nõuaks Londoni tippklubi juhtidelt uute jalgpallurite ostmiseks suuri summasid.

48-aastane Gracia on varem juhendanud ka Venemaa tippklubi Kaasani Rubiini ning oma kodumaal Hispaania meistriliiga meeskondi Almeríat, Osasunat ja Malagat.