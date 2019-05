Chelsea ekstreener Antonio Conte avalikustas, millises liigas ta järgmisel hooajal töötab

Mullu juulis Chelsea`st vallandatuid Conte saab kuni tänavuse suveni veel eksklubist palka, kuid on nüüd valmis uue väljakutse vastu võtma.

"Vähemalt 60%-line on tõenäosus, et töötan järgnevalt taas Itaalias," sõnas Conte väljaandele Le Iene. “30% on tõenäosus, et lähen välismaale treeneriks ja 10%, et hakkan hoopis midagi muud tegema."

49-aastast Conte`t on viimastel kuudel kõige enam seostatud AC Milani, Interi, Juventuse ja AS Roma peatreeneri amerikohaga.

"Hetkel ei ole ma veel ühegi Serie A klubiga rääkinud, selleks on veel ka liiga vara," kinnitas itaallane, et praegu on kõik veel lahtine.