Chelsea alustas Barcelonaga läbirääkimisi Brasiilia jalgpallitähe ostmiseks

Barcelona loodab 27-aastase Coutinho eest teenida vähemalt 90 miljonit eurot, kirjutab Hispaania väljaanne Sport.es.

Kataloonia suurklubi on juba leppinud, et neil tuleb arvestada rahalise kaotusega, sest 2018. aasta jaanuaris maksti Coutinho eest Liverpoolile umbes 120 miljonit eurot.

Coutinho on hetkel aastasel laenul Müncheni Bayernis, kuid Saksamaa meeskond ei kavatse poolkaitsjat hooaja lõpus välja osta. Nende laenulepingus on fikseeritud väljaostusummaks 120 miljonit eurot. Brasiillane on tänavu teinud Bayerni eest kaasa 22. liigamängus ja löönud kaheksa väravat.