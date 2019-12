Carlo Ancelottist saab maailma üks enimtasustatud treenereid

Tunnustatud jalgpalliajakirjaniku Guillem Balague`i andmetel tehakse Ancelotti palkamine ametlikult teatavaks kas neljapäeval või reedel.

Balague`i teatel on Ancelotti hetkel Londonis. Everton on pakkunud talle ambitsioonikat projekti, mis peaks Liverpooli linnas asuva klubi taas Euroopa tippu viima. Ancelotti olevat kontrahtiga nõustunud, sest talle on lubatud kopsakat eelarvet uute mängijate ostmiseks ning lisaks saab temast maailma üks enimtasustatud treenereid.

Kui Ancelotti palkamine leiab aset juba sel nädalal, võib kuulsa itaallase esimeseks mänguks olla nädalavahetuse kohtumine Arsenaliga.

60-aastane Ancelotti on varem Inglismaal juhendanud Chelsea`t, kelle ta viis Inglismaa meistriks ja FA karikavõitjaks. Viimati töötas ta eelmisel hooajal Napoli klubi juures.

Premier League`is alles 16. kohal asuv Everton on peatreenerita olnud alates detsembri algusest, kui vallandati senine juhendaja Marco Silva.