Briti politsei vahistas lennuõnnetuses hukkunud tippjalgpalluri surmaga seoses ühe kahtlusaluse

Sala hukkus koos lennukipiloot David Ibbotsoniga tänavu 21. jaanuaril, kui Cardiffisse teel olnud väikelennuk kukkus La Manche'i väina kohal merre.

Dorseti politsei pressiesindaja kinnitas kolmapäeval, et seoses Sala surmaga on vahistatud üks mees.

"Uurimise käigus vahistati 64-aastane Põhja-Yorkshire`ist pärit mees, keda kahtlustatakse tapmises," seisab Dorseti politsei pressiavalduses. "Kahtlusalune teeb uurimisorganitega koostööd ja on hetkel vahi alt vabastatud, kuid ta on endiselt uurimise all."

Politsei lisas, et kahtlusaluse vahistamisest on teavitatud ka Sala ja Ibbotsoni perekondi.

28-aastaselt hukkunud Sala oli saatuslikul jaanuariööl teel Walesi pealinna, et liituda oma uue koduklubi Cardiff Cityga. Kui jalgpalluri surnukeha leiti veebruari alguses, siis Ibbotsoni pole siiani leitud.