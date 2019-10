Briti meedia: Horvaatia ründetäht on siirdumas Manchester Unitedisse

Kohaliku meedia teatel on Mandžukic jaanuaris siirdumas Manchester Unitedi ridadesse. Inglismaa klubi peab ründaja eest välja käima 10 miljonit naela.

Unitedit ja Mandžukicit on seostatud varemgi ning United oli juba tänavu suvel pärast Romelu Lukakust ilmajäämist ründaja teenetest huvitatud, aga toona jäi tehing siiski katki.

United otsib ründesse täiendust, sest senine hooaeg on kulgenud väravatevaeselt. Hooaega alustati küll 4:0 võiduga Londoni Chelsea üle, aga üheski teises kohtumises pole suudetud üle ühe värava mängus lüüa. Samal ajal on Mandžukic Juventusest praktiliselt välja löödud. Juventuse peatreener Maurizio Sarri jättis 33-aastase horvaadi välja Meistrite Liiga koosseisust ning ka Serie A-s pole ta uuel hooajal kordagi väljakule pääsenud.