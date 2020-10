Briti leht: Manchester United alustas kõnelusi Pochettinoga

Kuigi United pole Ole Gunnar Solskjaeri vallandamise osas veel otsust teinud, otsivad nad igaks juhuks norralasele mantlipärijat, kirjutab Daily Star.

Solskjaeri tool lõi kõvasti kõikuma nädalavahetusel, kui koduväljakul kaotati Tottenhamile koguni 1:6. Inglismaa meistriliigas on United langenud kolme vooru järel 16. kohale.

Daily Stari andmetel on kindel, et Unitedi juhatuse esimees Ed Woodward ei kavatse Solskjaeri käesoleva koondisemängude pausi ajal vallandada. Samas ootab ta kiiret tulemuste paranemist ning kui seda pole novembrikuiseks koondisepausiks juhtunud, plaanib ta norralase välja vahetada.

48-aastane Pochettino on tööta olnud alates eelmise aasta novembrist, kui ta vallandati Tottenhamist, kelle ta viis pool aastat varem Meistrite liiga finaali.

Argentiinlane on oodanud kannatlikult sobivat pakkumist, et siis treeneriametisse naasta. Väidetavalt on ta juba kahel korral tagasi lükanud FC Barcelona pakkumise, kuna on varem juhendanud Kataloonia gigandi linnarivaali Espanyoli. Daily Star väidab, et Manchester Unitedi juhendamist on Pochettino väga huvitatud.