Briti ajaleht: Manchester United jahib Soome koondise ründajat

Napoli on juba teatanud, et Mertens jaanuaris klubi ei vaheta, Norwich City on aga Unitedi juhtkonnale mõista andnud, et soomlane pole mingi hinna eest müügiks, sest klubi võitleb Premier League`is püsimajäämise nimel.

Lisaks Mertensile ja Pukkile olevat Unitedi vaateväljas ka Paris Saint-Germainist lahkuda sooviv Edinson Cavani, Bournemouthi ründaja Joshua King, Southamptoni väravakütt Danny Ings, Shanghai Greenland Shenhuas mängiv Odion Ighalo ja Dalian Yifangi kuuluv Salomon Rondon.

ManUtdi peatreener Ole Gunnar Solskjaer vajab uut ründajat, sest nende edukaim väravakütt Marcus Rashford on vigastatud.

Samas kahtleb ka Solskjaer ise, et neil õnnestub talvise üleminekuakna viimasel päeval veel meeskonda tugevdada. "Ma ei usu, et me enam uue tehingu teeme. Ma ei usu, et midagi juhtub, kuid see ei tähenda tingimata, et midagi ei juhtu," jäi norralane pressikonverentsil napisõnaliseks.

United hankis eile portugallasest poolkaitsja Bruno Fernandesi, kelle eest maksti Sportingule 68 miljonit naela.